Zürich (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Profi Ciriaco Sforza wird seinen Posten als Trainer des Schweizer Fußball-Rekordmeisters Grasshopper Zürich früher als geplant räumen. Wie der Klub am Freitag mitteilte, werde Sforza nach dem Spiel am Samstag bei den Young Boys Bern zurücktreten. Bereits Ende März hatte der neue Vereinspräsident André Dosé die Trennung von Sforza zum Saisonende bekannt gegeben. Ein Nachfolger soll am Montag präsentiert werden.