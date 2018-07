Hamburg (SID) - Der FC St. Pauli darf für das Fußball-Zweitligaspiel gegen Hansa Rostock weiter keine Gästekarten verkaufen. Wie die Rostocker mitteilten, verlief ein Erörterungstermin am Freitag ergebnislos. Vertreter der Polizei, des FC St. Pauli und Hansa Rostock hatten sich bei dem Treffen in Hamburg nicht auf eine gemeinsame Lösung einigen können. Am Montag wird das Oberverwaltungsgericht eine Entscheidung verkünden.

Im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens war St. Pauli, inzwischen schon in der zweiten Instanz, gerichtlich gegen eine Verfügung der Stadt Hamburg vorgegangen. Nach dieser Verfügung ist es den Hamburgern verboten, Hansa Rostock Eintrittskarten für die gemeinsame Begegnung am 22. April 2012 zur Verfügung zu stellen.