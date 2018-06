Seoul (dpa) - Das Regime in Nordkorea hat die Machtübergabe an den Sohn und Nachfolger des langjährigen Alleinherrschers Kim Jong Il jetzt auch formal abgeschlossen. Kim Jong Un wurde am Freitag bei einer Sitzung der Obersten Volksversammlung, des Parlaments, zum Ersten Vorsitzenden der Nationalen Verteidigungskommission ernannt. Das berichteten die staatlichen Medien.

Laut Verfassung ist er als Vorsitzender der Kommission formal «oberster Führer» des kommunistischen Landes. Unter seinem Vater Kim Jong Il war die Kommission das wichtigste Entscheidungsgremium.

Kim Jong Il wurde bei der Sitzung posthum zum «ewigen Vorsitzenden» der Kommission ernannt. Bereits am Mittwoch hatte ihn die herrschende Arbeiterpartei zum «ewigen Generalsekretär» der Partei gemacht.

Sein noch nicht 30 Jahre alter Sohn beerbte ihn mit der Ernennung zum Ersten Sekretär auch an der Parteispitze. Kim Jong Un ist auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte, wie es auch schon sein Vater war.

Die neue Ämtervergabe folgte nur kurz nach einem gescheiterten Raketenstart in Nordkorea. Die Rakete war nach Angaben Südkoreas kurz nach dem Abheben in der Luft explodiert. Trümmerteile fielen ins Gelbe Meer. Nach nordkoreanischen Angaben sollte einen Satellit auf eine Erdumlaufbahn gebracht werden. Die USA, Südkorea und Japan sahen darin jedoch den verschleierten Test einer Interkontinentalrakete, die einen atomaren Sprengkopf tragen könnte.

Gleich nach dem Tod von Kim Jong Il im vergangenen Dezember war sein Sohn zum neuen «obersten Führer» von Partei, Streitkräften und Staat ausgerufen worden.

Oberste Volksversammlung