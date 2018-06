Seoul (dpa) - Blamage für Nordkoreas neue Führung: Der groß angekündigte und international kritisierte Raketenstart endet mit einer Bruchlandung. Das Regime in Pjöngjang räumte das Scheitern nach dem Absturz ins Gelbe Meer ein. Angeblich sollte ein Satellit ins All geschossen werden. Die USA und andere Länder sahen in dem Start den verdeckten Test einer Interkontinentalrakete, die einen atomaren Sprengkopf tragen könnte. Der Weltsicherheitsrat soll heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Chinesische Experten rechnen als nächstes mit einem Atomtest Nordkoreas.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.