Köln (SID) - Rekord-Preisgeld für einen Marathon-Weltrekord: 350.000 Dollar wollen die Organisatoren in Rotterdam am Sonntag dem Läufer zahlen, der die Bestmarke von Patrick Makau unterbietet. Der Kenianer hatte am 25. September 2011 in Berlin in 2:03:38 Stunden den Äthiopier Haile Gebrselassie entthront.

Chancen auf die umgerechnet rund 267.000 Euro räumt Renndirektor Mario Kadiks rund einem halben Dutzend Läufer ein, vor allem aber Moses Mosop, der vergangenes Jahr auf der nicht weltrekordreifen Strecke in Boston/USA (etwas zu viel Gefälle) 2:03:06 gelaufen war. Kadiks hofft auf dem schnellen, aber windanfälligen Kurs auch auch Mosops Landsleute Sammy Kitwara und Peter Kirui sowie die Äthiopier Getu Feleke (2:05:16) und Yemane Adhane (2:06:29). Die Wettervorhersage lässt kühle Temperaturen um zehn Grad erwarten.