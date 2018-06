New York (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Scarlett Johansson (27) war am Boden zerstört, als ihre Ehe mit Ryan Reynolds in die Brüche ging - sie bereut jedoch nichts.

«Sich zu verlieben und zu heiraten und diese Bindung einzugehen - ich finde es schön zu wissen, dass man imstande ist, jemanden so zu lieben», sagte Johansson dem Magazin «Vogue». «Das passiert so selten.»

Das Paar hatte 2008 geheiratet und sich im vergangenen Sommer offiziell scheiden lassen. «Es war wirklich katastrophal. Es wirft dich aus der Bahn. Du denkst, dass dein Leben einen bestimmten Weg geht und aus verschiedenen Gründen funktioniert es dann nicht...» Sie habe die Trennung noch nicht vollkommen verarbeitet, gab Johansson zu. Zurzeit ist sie mit dem New Yorker Kreativdirektor Nate Naylor zusammen.