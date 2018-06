Shanghai (dpa) - Michael Schumacher hat beim Formel-1-Training zum Großen Preis von China die Tagesbestzeit erzielt. Der Rekord-Weltmeister drehte in Shanghai im Mercedes die schnellste Runde. Zweiter wurde McLaren-Pilot Lewis Hamilton vor Weltmeister Sebastian Vettel im Red Bull. Schumachers Teamkollege Nico Rosberg wurde Fünfter. Für einen Aufreger sorgte Marussia-Pilot Timo Glock, der zur Hälfte des zweiten Trainings am Nachmittag von der Strecke abkam und in einen Reifenstapel sauste. Der WM-Führende Fernando Alonso im Ferrari wurde lediglich Zehnter.

