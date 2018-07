Köln (SID) - Der VfB Stuttgart ist nach zuletzt acht Spielen ohne Niederlage auf dem Weg in die Europa League. Zum Auftakt des 31. Spieltags kann das Team von Trainer Bruno Labbadia durch einen Sieg gegen Werder Bremen Tabellenplatz fünf festigen und den Norddeutschen ab 20.30 Uhr einen herben Dämpfer im Kampf um die Teilnahme im Europacup verpassen.

Zweitliga-Tabellenführer Greuther Fürth empfängt im Spitzenspiel des 31. Spieltags den FC St. Pauli. Der Tabellenvierte aus Hamburg will durch einen Auswärtssieg den Anschluss an die Aufstiegsränge halten. In den beiden weiteren Partien treffen Hansa Rostock und der FSV Frankfurt sowie Union Berlin und Eintracht Braunschweig aufeinander. Anstoß ist jeweils um 18.00 Uhr.

Nach dem durchwachsenen Saisonauftakt will Weltmeister Sebastian Vettel beim Großen Preis von China endlich durchstarten. Zum Auftakt des Rennwochenendes in Shanghai stehen für den Red-Bull-Piloten und seine Fahrerkollegen zweimal 90 Minuten freies Training auf dem Programm.