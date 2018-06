Kiew (Ukraine) (SID) - Die Säbelfechterinnen Russlands haben zum dritten Mal in Folge den Weltmeistertitel gewonnen. Im Finale der Mannschafts-WM in Kiew besiegten sie Gastgeber und Olympiasieger Ukraine 45:44. Bronze ging an die USA mit der zweimaligen Einzel-Olympiasiegerin Mariel Zagunis.

Das deutsche Quartett mit Stefanie Kubissa, Anna Limbach (beide Dormagen), Alexandra Bujdoso (Koblenz) und Sibylle Klemm (Tauberbischofsheim) erreichte mit Rang sechs die beste Platzierung seit elf Jahren.