Moskau (SID) - Volleyball-Nationalspielerin Angelina Grün hat mit Dynamo Moskau den Titelgewinn in der russischen Meisterschaft verpasst. Die neunmalige Volleyballerin des Jahres kassierte am Freitag mit dem Pokalsieger gegen den Hauptrundenersten Dynamo Kasan ein 2:3 (25:22, 24:26, 27:25, 22:25, 12:15), damit ging die Finalserie im Modus best of five mit 1:3 verloren.

"Schade, wir haben sehr gekämpft. Das war ein sehr emotionales Spiel auf hohem Niveau", sagte Grün dem SID. Trotz der Enttäuschung hat sich das Abenteuer für die 32-Jährige gelohnt. "Ich blicke auf eine sehr anstrengende, aber gute Saison zurück", sagte die wertvollste Spielerin der Liga (MVP). Die Wahl sei eine "sehr große Ehre".

Grün war im Sommer 2011 nach einem Intermezzo beim Beachvolleyball zunächst in die Nationalmannschaft zurückgekehrt und hatte dann beim Bundesliga-Klub Alemannia Aachen unterschrieben. Nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der EM in Serbien und Italien war Grün im Dezember nach Russland gewechselt.