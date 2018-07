Kiew (SID) - Die deutschen Säbelfechterinnen haben bei der Mannschafts-WM in Kiew eine Überraschung verpasst und sind ohne Medaille geblieben. Im Viertelfinale verlor das Quartett mit der deutschen Meisterin Stefanie Kubissa, Anna Limbach (beide Dormagen), Alexandra Bujdoso (Koblenz) und Sibylle Klemm (Tauberbischofsheim) gegen den alten und neuen Weltmeister Russland 32:45 und belegte am Ende Platz sechs. Dies ist das beste WM-Ergebnis für ein deutsches Damensäbel-Team seit elf Jahren.

"Das war eine respektable Leistung. Das Ergebnis ist absolut zufriedenstellend", sagte Manfred Kaspar, Sportdirektor des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB): "Unser Ziel 'letzte Acht' wurde erreicht, und wir konnten in dieser Waffe eine Steigerung feststellen."

In ihrem Auftaktgefecht hatten sie den Vorjahressechsten Ungarn 45:40 bezwungen. Nach der Niederlage gegen Russland gewannen sie 45:32 gegen China und verloren anschließend 32:45 gegen Polen. Letztmals hatte ein deutsches Damensäbelteam 2001 in Nimes besser abgeschnitten. Damals gab es mit Platz drei die bisher einzige WM-Medaille. Im vergangenen Jahr bei der WM in Catania waren die Deutschen nicht über den 13. Platz hinausgekommen.

In der ukrainischen Hauptstadt finden in diesem Jahr die Weltmeisterschaften in den beiden nichtolympischen Mannschaftsdisziplinen statt. Am Samstag kämpfen die deutschen Degen-Herren um Europameister Jörg Fiedler um die Medaillen.