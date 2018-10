Köln (SID) - Die deutschen Trampolinturner Anna Dogonadze und Henrik Stehlik haben sich bei den Europameisterschaften im russischen St. Petersburg bereits in der Qualifikation das Ticket für die Olympischen Spiele gesichert. Die Olympiasiegerin von Athen 2004 verpasste als Neunte zwar das Finale, erreichte mit ihren beiden Übungen jedoch 98,025 Punkte und setzte sich knapp gegen ihre Teamkollegin Jessica Simon (98,015 Punkte) auf Rang zehn durch.

Durch den sechsten Platz bei der vergangenen WM in Birmingham und der Platzierung im internen Duell vor Simon sicherte sich die 39-Jährige den einzigen deutschen Frauen-Startplatz für London. "Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat. Ich war sehr nervös und hatte in der Kür weiche Beine, insofern ist nun die Freude groß. Ich hoffe, dass ich bis zu den Olympischen Spielen verletzungsfrei bleibe", sagte Dogonadze. Die gebürtige Georgierin wird in London zum vierten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen.

Bei den Herren landete Stehlik (Salzgitter), der Olympia-Dritte von 2004, in der Qualifikation mit 101,910 Punkten auf Platz 20 und nimmt somit im Sommer zum dritten Mal an Olympischen Spielen teil. Bester Deutscher bei den Männern in St. Petersburg war Karsten Kuritz auf Rang 13 mit 104,185 Punkten. Martin Gromowski und Kyrylo Sonn (beide Bad Kreuznach) mussten ihr Programm in der Kür abbrechen. Damit finden die Finals in den Einzel-Wettbewerben ohne deutsche Beteiligung statt.

Im Mannschafts-Wettbewerb der EM landeten die deutschen Frauen mit insgesamt 156,345 Punkten auf dem vierten Rang. Sieger wurde Großbritannien mit 162,225 Zählern. "Sie haben ganz prima geturnt und sich in dem Finale sehr gut verkauft. Wir brauchen uns keinen Vorwurf zu machen, aber in der Summe waren die ersten drei Teams einen Tick besser. Auch wenn niemand gerne Vierter wird", sagte Cheftrainer Michael Kuhn.

Die sechstplatzierten Männer verfehlten die Teilnahme an der Endrunde.