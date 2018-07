Newport (SID) - Der frühere Tennisstar Jennifer Capriati wird in die internationale Hall of Fame aufgenommen. Die ehemalige Weltranglistenerste aus den USA hat in ihrer Karriere drei Grand-Slam-Titel geholt. Außerdem gewann Capriati 1992 in Barcelona durch einen Finalsieg über ihre langjährige Rivalin Steffi Graf Olympiagold.

"Ich bin begeistert. Ein Traum wird wahr, das ist eine außergewöhnliche Anerkennung", sagte die 36-Jährige. "Tennis war schon immer meine große Leidenschaft. Dafür geehrt zu werden ist die Sahne auf der Torte." Die Aufnahmezeremonie findet am 14. Juli in Newport/Rhode statt. Neben Capriati wird unter anderem der Brasilianer Gustavo Kuerten neues Mitglied.

Capriati wurde im Oktober 2001 erstmals als Nummer eins der Welt geführt und stand 18 Wochen an der Spitze der WTA-Rangliste. 2001 gewann sie die French Open, dazu 2001 und 2002 die Australian Open. 2004 beendete Capriati ihre Karriere, in der es neben sportlichen Höhen auch viele persönliche Tiefen gab.

Mehrmals pausierte das Tennis-Wunderkind mit einem Burn-Out-Syndrom, 1993 wurde sie wegen Ladensdiebstahls festgenommen wurde. Ein Jahr später verbrachte Capriati mehrere Wochen in einer Reha-Klinik, nachdem sie auf einer Partie Crack und Kokain konsumiert hatte.