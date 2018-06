Mühlheim (dpa) - Bei einem Zugunglück nahe dem hessischen Offenbach sind in der Nacht drei Menschen getötet worden, 13 weitere wurden verletzt. Sechs Personen wurden mit schwereren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine Regionalbahn war auf der Strecke von Frankfurt nach Hanau bei Mühlheim mit einem Baukranzug zusammengestoßen und entgleist. Das teilte die Bundespolizei in Koblenz mit. Bei den Toten handelt es sich um den Zugführer der Regionalbahn sowie zwei Angehörige eines Bautrupps, die in der Nacht mit Gleisarbeiten beschäftigt waren. Die Unfallursache ist unklar.

