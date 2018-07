Brüssel (dpa) - Die belgischen Behörden haben 70 zusätzliche Polizisten eingesetzt, um in Brüssel Busse, U-Bahnen und Trams zu schützen. Das berichtet der Rundfunksender RTBF. Innerhalb der kommenden zwei Monate soll die Zahl der Polizisten auf 100 steigen. Der öffentliche Nahverkehr in der Hauptstadt lief unterdessen wieder normal. Zuvor hatte es nach dem gewaltsamen Tod eines Mitarbeiters der Verkehrsbetriebe einen tagelangen Ausstand gegeben. Die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe hatten mehr Sicherheit in Bussen und Bahnen gefordert.

