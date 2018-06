Offenbach (dpa) - Am Samstag regnet es zu den Alpen hin, in den Bergen fällt Schnee. Sonst ist es teils stärker, teils locker bewölkt, im Nordwesten scheint länger die Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Es bleibt von vereinzelten Schauern abgesehen im Wesentlichen trocken. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 8 und 15, im Dauerregen um 6 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost.

In der Nacht zum Sonntag regnet es Südosten und am Alpenrand zeitweise weiter. In den anderen Gebieten ist es meist trocken, es überwiegen aber die Wolken. Nach Norden hin gibt es größere Wolkenlücken. Es sind Tiefsttemperaturen zwischen 7 und -2 Grad zu erwarten.