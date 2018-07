Willingen (SID) - Aufatmen im Sauerland: Das hessische Willingen richtet auch im kommenden Winter ein Weltcup-Skispringen aus. Das geht aus dem vorläufigen Kalender des Internationalen Skiverbandes FIS hervor, der am Freitag veröffentlich wurde und beim FIS-Kongress Anfang Juni in Südkorea noch abgesegnet werden muss. Das Springen an der Mühlenkopfschanze ist für den 9. und 10. Februar geplant.

Zuletzt hatte die FIS den Bau eines neuen Kampfrichterturms sowie einer festen Flutlichtanlage gefordert und mit dem Verlust des Weltcups gedroht. Beides soll nach Angaben des SC Willingen bis zur Team-Tour 2013 realisiert werden.

Beginnen wird der Weltcup nicht wie in den vergangenen Jahren im finnischen Kuusamo, sondern am 24. und 25. November in Lillehammer (Norwegen). Anfang Dezember steht im russischen Sotschi ein Olympia-Test auf dem Programm.