Berlin (dpa) - War das groß angekündigte Verteilen von Koran-Ausgaben in deutschen Städten nur ein Bluff der Salafisten? In vielen Fußgängerzonen ließen sie sich am Samstag jedenfalls nicht blicken. In Berlin, Hannover und Kassel schon.

