Shanghai (China) (SID) - Der Pay-TV-Sender Sky wird beim Formel-1-Rennen in Bahrain aus Sicherheitsgründen auf Mitarbeiter vor Ort verzichten. "Für uns steht die Sicherheit unserer Mitarbeiter an erster Stelle, deshalb werden wir niemanden zum Formel-1-Rennen nach Bahrain entsenden. Das Rennen selbst wird in bewährter Qualität auf Sky übertragen", sagte Sky-Sprecher Dirk Grosse zu Motorsport-Total.com: "Die Situation in Bahrain ist nach wie vor unübersichtlich. Fast täglich gibt es Demonstrationen und Verhaftungen."