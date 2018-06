London (dpa) - Der FC Liverpool steht als erster Finalist im englischen Fußball-Pokal fest. Im Halbfinale gegen den Ortsrivalen FC Everton gewannen die Reds 2:1 (0:1).

Gefeierter Pokal-Held des Teams von Trainer Kenny Dalglish war Andy Carroll, der in der 87. Minute mit seinem Hinterkopf das späte Siegtor erzielte. Im 218. Merseyside-Derby, das auf das Jahr 1894 zurückgeht, hatte der kroatische Stürmer Nikica Jelavic in der 24. Minute die Toffees aus Everton in Führung gebracht. Luis Suárez (62.) aus Uruguay glich aus und leitete die Wende für den siebenmaligen FA-Cup-Champion und diesjährigen Ligapokal-Sieger ein. Liverpools Gegner im Endspiel am 5. Mai in Wembley wird am Sonntag im Londoner Stadtduell zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur ermittelt.