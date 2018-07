Istanbul (dpa) - Die Atomgespräche der internationalen Gemeinschaft mit dem Iran haben offenbar positiv begonnen. «Die Gespräche waren konstruktiv», sagte Michael Mann, Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton, am Samstag vor Journalisten in Istanbul.

Nach einer Pause seien am Nachmittag bilaterale Treffen angesetzt. Mann hatte am Morgen erklärt, interessante oder neue Vorschläge des Irans seien eine Voraussetzung für die Fortsetzung der Gespräche in kleineren Gruppen.

Die internationale Gemeinschaft unternimmt einen neuen Anlauf zur friedlichen Lösung des Atomstreits mit dem Iran. Iranische Unterhändler trafen in Istanbul zu Gesprächen mit Vertretern der 5+1-Gruppe zusammen. Dazu gehören die fünf Veto-Mächte im UN-Sicherheitsrat - China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA - sowie Deutschland. Die Verhandlungen gelten als letzte Chance, mögliche Militärschläge gegen Atomanlagen im Iran abzuwenden. Israel betrachtet das iranische Atomprogramm als existenzielle Bedrohung.