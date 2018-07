Shanghai (dpa) - Formel-1-Pilot Nico Rosberg ist in China zum ersten Mal in seiner Karriere auf die Pole Position gerast. Der Mercedes-Pilot legte in Shanghai in der Qualifikation die schnellste Runde hin und startet im Rennen morgen vom ersten Platz. Er verwies Lewis Hamilton im McLaren und seinen Teamkollegen Michael Schumacher auf die Plätze zwei und drei. Allerdings wird Hamilton wegen eines Getriebewechsels auf Platz sieben zurückversetzt. Bitter war die Qualifikation für Sebastian Vettel im Red Bull, der nur Elfter wurde.

