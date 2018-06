Kiew (SID) - Die Degenfechter der USA haben die beeindruckende Siegesserie Frankreichs beendet und zum Abschluss der Mannschafts-WM in Kiew Gold gewonnen. Im Finale bezwangen sie die Franzosen, die zuletzt sechsmal in Folge Weltmeister geworden waren und zudem 2004 und 2008 Olympiagold holten, mit 44:37. Bronze ging an Ungarn.

Das deutsche Team mit Europameister Jörg Fiedler (Leipzig), Martin Schmitt (Tauberbischofsheim), Stephan Rein und Constantin Böhm (beide Heidenheim) belegte Platz 14.