Port Elizabeth (SID) - 800-m-Vizeweltmeisterin Caster Semenya hat im ersten Anlauf die Norm für die Olympischen Sommerspiele in London (27. Juli bis 12. August) verfehlt. Die 21-Jährige blieb am Samstag als Siegerin der südafrikanischen Leichtathletik-Meisterschaften in Port Elizabeth bei schwierigen Bedingungen in 2:02,68 Minuten über der geforderten Zeit von 1:59,90 Minuten.

Die Weltmeisterin von Berlin 2009 hatte beim WM-Silber 2011 im südkoreanischen Daegu in 1:56,35 Minuten klar das London-Limit geschafft, doch sie muss die Norm vor dem 30. Juni noch ein weiteres Mal erreichen. Laut Maria Mutola, seit 2011 ihre Trainerin, sollte dies kein Problem sein. Die 800-m-Olympiasiegerin von 2000 glaubt, dass Semenya ohne die lange Zwangspause durch die Kontroverse um ihr Startrecht bei den Frauen schon längst Weltrekordlerin sein könnte. Die fast 29 Jahre alten 1:53,28 Minuten von Jarmila Kratochvilova (Tschechien) traut sie der Südafrikanerin in nicht allzu ferner Zukunft zu.