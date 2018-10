Düsseldorf (dpa) - Mit viel Parteiprominenz eröffnet die nordrhein-westfälische SPD heute die heiße Phase ihres Landtagswahlkampfes. Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Hannelore Kraft startet zu einer Tagestour durch mehrere nordrhein-westfälische Städte.

Der Auftakt findet am Vormittag in ihrer Heimatstadt Mülheim an der Ruhr statt. Unterstützt wird sie dort von Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit. In Gelsenkirchen wird sie von Generalsekretärin Andrea Nahles begleitet, in Münster vom ehemaligen Bundesfinanzminister Peer Steinbrück.

Den Abschluss bildet eine Veranstaltung in Bielefeld mit dem SPD-Fraktionschef im Bundestag, Frank Walter-Steinmeier.

Website SPD-NRW