Kabul (dpa) - In einer koordinierten Kommandoaktion greifen Taliban-Kämpfer Ziele in der afghanischen Hauptstadt Kabul und in drei Provinzhauptstädten an. Die Taliban sprachen vom Beginn ihrer Frühjahrsoffensive.

In Kabul kam es zu Gefechten im Botschaftsviertel im Zentrum und in der Nähe des Parlaments im Westen der Stadt. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, es gebe Beschädigungen auf dem Gelände der deutschen Botschaft. Nach ersten Erkenntnissen seien aber keine Diplomaten zu Schaden gekommen.

Die Taliban bekannten sich zu den Angriffen in Kabul und den Provinzhauptstädten. Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid sagte der Nachrichtenagentur dpa in Kabul in einem Telefongespräch, Dutzende Kämpfer seien an den Operationen beteiligt. Die Angriffe markierten den Beginn der Frühjahrsoffensive der Taliban gegen die ausländischen Truppen und die afghanischen Sicherheitskräfte.

Aufständische griffen nach Angaben der Behörden außerdem Ziele in Dschalalabad, der Hauptstadt der Provinz Nangarhar, in Pul-e-Alam, der Hauptstadt der Provinz Logar, und in Gardes, der Hauptstadt der Provinz Paktia, an. Alle drei Provinzen liegen im umkämpften Osten des Landes. Über Tote und Verletzte war zunächst nichts bekannt.

In Kabul berichteten Anwohner von Explosionen und Schüssen im Botschaftsviertel. In der betroffenen Gegend liegen unter anderem die deutsche und die britische Botschaft, der Präsidentenpalast und ein US-Militärlager. Der Sprecher des Innenministeriums, Sediq Sediqqi, sagte: «Bewaffnete Aufständische haben in zwei Gegenden in Kabul Angriffe begonnen. Wir haben die Gegend umstellt und eine große Anzahl Sicherheitskräfte eingesetzt.»

Ein Polizist sagte, Bewaffnete hätten ein Hotel in der Innenstadt - das noch neue Kabul Star - unter ihre Kontrolle gebracht. Das Hotel liegt in der Luftlinie nur etwa 200 Meter von der deutschen Botschaft entfernt. Der private afghanische Sender Tolo TV meldete, beim zweiten Angriffsort handele es sich um die Gegend nahe des Parlaments im Westen der Hauptstadt.

Die Taliban verüben immer wieder spektakuläre Kommandooperationen, bei denen mehrere prominente Ziele gleichzeitig angegriffen werden. In den Wintermonaten flauen die Kämpfe in Afghanistan ab, im Frühjahr nehmen sie dann wieder an Schärfe zu.

