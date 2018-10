Tel Aviv (dpa) - Die israelische Polizei hat am Morgen auf einem Flughafen bei Tel Aviv vier pro-palästinensische Aktivisten festgenommen. Sie saßen in einer Maschine aus Paris und werden im Moment verhört. Ihre Nationalität ist noch unbekannt. Israel will heute Hunderte pro-palästinensische Aktivisten an der Einreise hindern. Etwa 650 Polizisten sind im Einsatz. Die Aktivisten kommen auf Einladung der Initiative «Willkommen in Palästina» und wollen sich vor Ort ein Bild von der Lage im Westjordanland machen.

