Shanghai (dpa) - Michael Schumacher ist beim Großen Preis von China frühzeitig ausgeschieden. Der Formel-1-Rekordweltmeister musste seinen Mercedes in Shanghai kurz nach seinem ersten Boxenstopp in der 13. Runde abstellen. Offensichtlich war Schumacher an der Box losgefahren, obwohl ein Vorderreifen noch nicht richtig festgezogen war. Der 43-Jährige war beim dritten WM-Lauf der Saison als Zweiter ins Rennen gestartet. Schon beim ersten Saisonlauf in Australien hatte Schumacher das Ziel wegen eines Technik-Defekts nicht erreicht.

