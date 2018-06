New York (dpa) - «Titanic»-Gedenken auf hoher See: Exakt an der Stelle im Nordatlantik, wo die «Titanic» einst sank, wurde in der Nacht mit Gottesdiensten der mehr als 1500 Opfer gedacht, die bei dem Unglück vor 100 Jahren umkamen. Wie der kanadische Sender CBC berichtet, ist das Kreuzfahrtschiff «Balmoral» am späten Abend vor Neufundland angekommen. Das Schiff war mit mehr als 1300 Passagieren an Bord in Southampton zu einer Erinnerungsfahrt aufgebrochen. Viele der Reisenden sind in Kostüme aus der Zeit des Untergangs gekleidet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.