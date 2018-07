Washington (dpa) - Eine Serie von Tornados hat am Wochenende im Mittleren Westen der USA schwere Verwüstungen angerichtet. In Woodward im Bundesstaat Oklahoma kamen nach Medienberichten am frühen Morgen fünf Menschen ums Leben, als vermutlich gleich mehrere schwere Stürme durch den kleinen Ort wirbelten. Zu den Toten zählten zwei Kinder in einer Wohnmobil-Siedlung, hieß es unter Berufung auf das staatliche Gerichtsmedizinische Institut. Der westliche Teil des kleinen Ortes sei völlig zerstört zerstört worden.

