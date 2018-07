Köln (SID) - Die Werbung mit Fußball-Klubs aus den fünf renommiertesten Ligen in Europa lassen sich die Ausrüster immer mehr Geld kosten. Rund 330 Millionen Euro kassieren zusammen die 98 Vereine aus der Bundesliga, der französischen Ligue 1, der englischen Premier League, der spanischen Primera División und der italienischen Serie A in der aktuellen Saison 2011/12. Dabei konnten die Klubs in diesem Sektor ihre Einnahmen in den letzten sieben Jahren um insgesamt 48 Prozent steigern. Zu diesem Ergebnis kommt der "European Football Kit Supplier Report 2012" von SPORT+MARKT und PR MARKETING, in dem das Beziehungsgeflecht zwischen den Ausrüstern und Teams untersucht und analysiert wird.

Die höchsten Einnahmen erzielen die Vereine der englischen Premier League (109,7 Millionen Euro), der spanischen Primera División (77,5 Millionen Euro) und der italienischen Serie A (69,3 Millionen Euro). Während in Spanien rund 86 Prozent der Einnahmen auf lediglich drei Vereine entfallen, weist die Bundesliga eine deutlich höhere Homogenität als alle anderen europäischen Top-Ligen auf.

Dabei verteilen sich rund 58 Prozent der finanziellen Leistungen in Höhe von 48,1 Millionen Euro auf die drei Top-Vereine Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04. "Die relative sportliche Ausgeglichenheit in der Fußball-Bundesliga spiegelt sich auch stärker als in anderen Ligen im deutschen Ausrüstermarkt wieder. Allerdings zeigt die Studie auch, dass die Bundesliga noch weiteres Potential bezüglich wertiger und stärkerer Ausrüsterbeziehungen hat. Der neue Achtjahresvertrag zwischen Borussia Dortmund und Puma steht stellvertretend für diese Entwicklung," erläutert Peter Rohlmann von PR MARKETING.

Die Anzahl der vertretenen Unternehmen schwankt seit sieben Jahren zwischen 27 und 33 Sportmarken, die sich im Geschäft um die lukrativen Vermarktungsrechte etablieren wollen. Allerdings bleibt die Dominanz weniger Sportartikelfirmen im Ausrüstermarkt davon weiterhin unangetastet. In der aktuellen Saison werden 44 Prozent von den drei größten Sportartikelherstellern adidas, Nike und PUMA ausgestattet.