Hamburg (SID) - Ex-Nationalspielerin Britta Carlson wird Verbandstrainerin beim Niedersächsischen Fußballverband in Barsinghausen. Die 34-Jährige, 2005 Mitglied des siegreichen deutschen EM-Teams, hatte zu Beginn dieses Jahres ihre Ausbildung an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Köln abgeschlossen.