Rom (dpa) - Mit Gratulanten vor allem aus der bayerischen Heimat hat Papst Benedikt XVI. in Rom seinen 85. Geburtstag gefeiert. Ministerpräsident Horst Seehofer und der Münchner Kardinal Reinhard Marx führten heute eine Delegation von mehr als 150 Bayern an. Auch der Papst-Bruder Georg Ratzinger war nach Rom gekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte schriftlich. Sie wünsche dem Papst «für sein weiteres Wirken zum Wohle aller Menschen in der Welt gute Gesundheit sowie Gottes reichen Segen», schrieb sie an Benedikt, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mitteilte.

