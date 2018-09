Kabul (dpa) - Bei den koordinierten Taliban-Angriffen in Afghanistan sind nach Angaben des Innenministeriums 47 Menschen getötet worden. Die meisten davon seien Aufständische gewesen. Es seien aber auch acht Angehörige der Sicherheitskräfte und drei Zivilisten ums Leben gekommen. In Kabul waren die Angriffe erst am Morgen nach 18 Stunden niedergeschlagen worden. Die Aufständischen hatten außerdem Ziele in drei Provinzhauptstädten im Osten des Landes angegriffen und vom Auftakt ihrer Frühjahrsoffensive gesprochen.

