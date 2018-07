New York (dpa) - Gerhard Richters Malerei erzielt Millionenpreise, in New York kommen gleich sechs seiner Werke unter den Hammer.

Wie das New Yorker Auktionshaus Christie's der Nachrichtenagentur dpa bestätigte, werden am 8. Mai unter anderem Richters Gemälde «Abstraktes Bild (798-3)» (1993), «Seestück (Leicht bewölkt)» (1969) und «Farbschlieren» (1968) zum Kauf angeboten. Laut einer Sprecherin rechnet das Auktionshaus mit Einnahmen von über 40 Millionen Dollar (30,5 Millionen Euro).

Allein für «Abstraktes Bild (798-3)» werden zwischen 14 und 18 Millionen Dollar (10,7 bis 13,7 Millionen Euro) erwartet. Laut Christie's wurde das Ölbild, dessen dominierendes Rot von dunklem Blau, hellem Weiß und grünen Streifen durchzogen wird, seit zwanzig Jahren nicht mehr öffentlich gezeigt. Eine ganz andere Stimmung umgibt «Seestück (Leicht bewölkt)», das mit 10 bis 15 Millionen Dollar gelistet wird. Das fotorealistische Bild vermittelt in grauen, blauen und weißen Tönen die Dramatik einer dichten Wolkendecke über dem Meer.

«Die Werke Richters umspannen 25 Jahre seiner Karriere von 1968 bis 1993», erklärte Robert Manley, Christie's-Spezialist der Abteilung für Nachkriegs und Zeitgenössische Kunst. Bilder wie «Abstraktes Bild Violett», «Abstraktes Bild (646-3)» und «Abstraktes Bild (646-4)» entstanden in den späten 1980er Jahren.

Der in Köln lebende Richter gilt als einer der weltweit wichtigsten zeitgenössischen Künstler. In der Neuen Nationalgalerie in Berlin läuft noch bis zum 13. Mai die große Werkschau «Gerhard Richter: Panorama».

Auktionshaus Christies