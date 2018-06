New York (dpa) - Der «Philadelphia Inquirer» wird in diesem Jahr mit dem begehrten und renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet. In der Königskategorie «Dienst an der Öffentlichkeit» setzte sich das US-Blatt gegen den ebenfalls nominierten «Miami Herald» und die «New York Times» durch. Das gab die Columbia-Universität in New York bekannt. Die «Philadelphia Inquirer»-Redakteure überzeugten die Jury mit ihrer Berichterstattung über Gewalt von Jugendlichen an öffentlichen Schulen. Die Pulitzer-Preise zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen für Schriftsteller, Dichter und Komponisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.