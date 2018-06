Manama (dpa) - Der Geschäftsführer des Bahrain International Circuit hat die Öffentlichkeit vor dem Formel-1-Rennen in Bahrain trotz anhaltender Proteste in dem Königreich zu beruhigen versucht.

«Ich denke, es wird nichts Dramatisches passieren», sagte Zayed Al Zayani der Nachrichtenagentur Reuters. «Es ist nicht Afghanistan, es ist nicht Syrien.» In einigen Dörfern könne es etwas Unruhe geben, aber es werde nichts passieren, was man nicht im Griff habe. Al Zayani versicherte: «Ich habe keinen Zweifel, dass die Formel 1 kein Angriffsziel ist, weder die Teams noch die Medien.»

Im Vorjahr sagten die Verantwortlichen nach wochenlangen Protesten der schiitischen Bevölkerungsmehrheit gegen das sunnitische Herrscherhaus den Grand Prix ab. Damals hatte es bei den blutigen Unruhen über 30 Tote gegeben. Auch in diesem Jahr gibt es großen Widerstand gegen die politischen und sozialen Verhältnisse in dem kleinen Golfstaat. Mehrere Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International, fordern eine erneute Absage des Rennens.

Der Internationale Automobilverband FIA entschied jedoch am Rand des Großen Preises von China, dass der WM-Lauf in Bahrain wie geplant stattfinden soll. Die Rennwagen sollen am Dienstag in der Hauptstadt Manama eintreffen. Einige Angestellte des Formel-1-Managements sind bereits seit mehreren Tagen dort. Die Fahrer und Teammitglieder flogen nach Shanghai zum Teil in ihre Heimat zurück. Andere verbringen die Tage bis zum Bahrain Grand Prix in den nahe gelegenen Emiraten Dubai oder Abu Dhabi.

Der Fernsehsender Sky wird allerdings aus Sicherheitsgründen keine Mitarbeiter zu dem umstrittenen Rennen schicken. Der WM-Lauf soll aber dennoch im Abo-Kanal übertragen werden. «Die Situation ist zu unübersichtlich und zu gefährlich», erklärte Dirk Grosse von der Sky-Sport-Kommunikation zu dem Verzicht auf Personal am Rennort. «Die Sicherheit der Mitarbeiter geht vor».

Die Sky-Kommentatoren Jacques Schulz und Ex-Rennfahrer Marc Surer werden das Rennen aus dem TV-Studio in Ismaning übertragen. Dort läuft das Weltbild auf. Der Free TV-Sender RTL, der ebenfalls alle Formel 1-Rennen überträgt, will seinen Reporterstab hingegen nach Bahrain schicken. Das bestätigte der Privatsender auf Anfrage.

Allerdings hat auch RTL Probleme mit der politischen Situation in Bahrain. Der Auslandsreporterin Antonia Rados wurde nach eigenen Angaben das Einreisevisum verweigert. Das berichtete die bekannte Journalistin am Sonntag während der Live-Übertragung des Formel 1-Rennens aus Shanghai.