Hamburg (dpa) - Die Kaffeepreise in Deutschland entspannen sich. Marktführer Tchibo senkte heute in Hamburg die Preise um 50 Cent je Pfundpackung. Populäre Sorten wie «Feine Milde» oder «Beste Bohne» kosten in den Tchibo-Shops damit 5,49 Euro je Pfund. Die Spekulationen am Kaffeemarkt hätten sich beruhigt, erklärte ein Konzernsprecher. Die übrigen großen Hersteller wie Kraft Foods («Jacobs Krönung»), Dallmayr und Melitta äußerten sich zunächst nicht. Sie haben keine oder kaum eigene Ladengeschäfte, sondern verkaufen an den Lebensmittel-Einzelhandel.

