München (dpa) - Die Staatsanwaltschaft hat für den Onkel der getöteten kleinen Chiara und ihrer Schwester Sharon aus Krailling bei München lebenslange Haft wegen Mordes beantragt. Staatsanwalt Florian Gliwitzky sagte vor dem Landgericht München II, die Beweisaufnahme habe die Vorwürfe gegen den 51-Jährigen bestätigt. Der verschuldete Familienvater habe die acht und elf Jahre alten Kinder in der Nacht zum 24. März 2011 in deren Wohnung heimtückisch aus Habgier ermordet. Dabei habe er auch die Mutter der Kinder umbringen und so einen Erbstreit zugunsten seiner Ehefrau entscheiden wollen.

