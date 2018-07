München (dpa) - Der Onkel der kleinen Chiara (8) und ihrer Schwester Sharon (11) aus Krailling bei München ist wegen Mordes an seinen Nichten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Münchner Landgericht folgte damit den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage.

Außerdem stellte das Gericht eine besondere Schwere der Schuld fest. Damit kann der Mann nicht bereits nach 15 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen werden. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe stets bestritten, die Verteidiger hatten in ihrem Plädoyer auf eine konkrete Forderung verzichtet.

Der verschuldete Familienvater hatte dem Urteil zufolge die Kinder in der Nacht zum 24. März 2011 in deren Wohnung heimtückisch aus Habgier ermordet und auch den Tod der Mutter geplant, um so seiner Ehefrau ein Erbe zu verschaffen.