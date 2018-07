Berlin (dpa) - Immer mehr Arbeitnehmer bekommen nach dem Verlust ihres Jobs kein Arbeitslosengeld, sondern werden sofort zu Hartz-IV-Empfängern. Zwischen 2008 und 2011 lag der Zuwachs nach Berechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) bei 18,7 Prozent.

Der Grund für den Absturz in die Grundsicherung: Die Betroffenen waren innerhalb der letzten zwei Jahre vor ihrer erneuten Arbeitslosigkeit nicht mindestens zwölf Monate lang sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Während 2008 noch 621 000 Menschen diese Voraussetzung nicht erfüllten, waren es 2011 bereits gut 736 800.

Jeder vierte neue Arbeitslose wurde demnach 2011 sofort Hartz-IV-Empfänger, vier Jahre zuvor war es nur jeder fünfte, wie aus dem der dpa vorliegenden DGB-Positionspapier hervorgeht. Betroffen sind meist Geringqualifizierte und Leiharbeiter. «Die soziale Sicherungsfunktion der Arbeitslosenversicherung nimmt stetig ab», sagte der DGB-Experte Wilhelm Adamy der Tageszeitung «Die Welt» (Montag).

Für den Sprecher des Bundesarbeitsministeriums, Jens Flosdorff, wird in den Zahlen dagegen eine positive Entwicklung sichtbar: Auch Langzeitarbeitslose mit geringer Qualifikation fänden inzwischen Arbeit, hätten aber natürlich auch ein größeres Risiko, wieder in Hartz IV zurückzufallen. «Das zeigt, dass Bewegung im Arbeitsmarkt ist, und das ist gut», sagte Flosdorff auf dpa-Anfrage. Die Regel: «Einmal Hartz IV - immer Hartz IV» gelte so nicht mehr. Allerdings nähere man sich nun «dem harten Kern der Langzeitarbeitslosigkeit».

Diesen gibt die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit etwa 400 000 Menschen an. Sie sind seit Start der Hartz-Reformen am Arbeitsmarkt vor gut sieben Jahren im Hartz-IV-System. Doch die BA sieht gute Chancen, den harten Kern schwer vermittelbarer Langzeitarbeitsloser um mindestens 100 000 auf rund 300 000 zu verringern. «Wenn der Arbeitsmarkt weiterhin so gut funktioniert, wird das allein schon 100 000 weniger Langzeitarbeitslose bringen», sagte BA-Vorstand Heinrich Alt der Nachrichtenagentur dpa am Wochenende.

Der DGB fordert wie SPD und Grüne, für die zunehmende Zahl kurzfristig Beschäftigter die Hürden in der Arbeitslosenversicherung abzusenken. Schon nach sechs Monaten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sollten sie Anspruch auf drei Monate Arbeitslosengeld I bekommen. Derzeit müssen sie mindestens zwölf Monate einzahlen, um sechs Monate Arbeitslosengeld zu erhalten. Die Reformpläne der Koalition hält der DGB für unzureichend.

DGB-Positionspapier