Magdeburg (SID) - Box-Weltmeisterin Susi Kentikian wird ihre Titel im Fliegengewicht der Weltverbände WBA, WBO und WIBF am 16. Mai in Frankfurt/Oder verteidigen. Dies gab ihr SES-Boxstall am Montag bekannt. Die Gegnerin der in 29 Kämpfen (16 K.o.) unbesiegten "Killer Queen" steht noch nicht fest. "Frankfurt hat wundervolle Boxfans. Ich freue mich auf die Brandenburg-Halle und das tolle Publikum. Das ist ein Austragungsort, an dem ich mich einfach wohlfühle", sagte Kentikan, die ihren Titel am 21. Oktober 2011 mit einem Sieg gegen Teeraporn Pannimit (Thailand) zum 15. Mal erfolgreich verteidigt hatte.