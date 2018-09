Monte Carlo (SID) - Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber ist erfolgreich ins ATP-Turnier in Monte Carlo gestartet. Der 28 Jahre alte Augsburger gewann zum Auftakt gegen den Qualifikanten Guillaume Rufin (Frankreich) 6:4, 6:4, hatte gegen den Weltranglisten-167. allerdings mehr Mühe als erwartet. Kohlschreiber lag im ersten Satz bereits mit Break zurück, verwandelte aber nach 1:29 Stunden seinen zweiten Matchball.

In der zweiten Runde trifft Kohlschreiber auf den an Nummer vier gesetzten Franzosen Jo-Wilfried Tsonga. Neben Kohlschreiber ist bei der mit 2,4 Millionen Euro Veranstaltung im Fürstentum auch Florian Mayer am Start. Der Bayreuther, an Position 14 gesetzt, trifft zum Auftakt auf den Kasachen Michail Kukuschkin.