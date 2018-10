Wuppertal (dpa) - Erstmals seit dem Krebstod der Choreographin Pina Bausch 2009 plant das Wuppertaler Tanztheater eine eigene Neuinszenierung.

«Mit Sicherheit» werde es in der Spielzeit 2013/14 «zusätzlich zur Riesennachfrage» nach Arbeiten von Pina Bausch etwas Neues geben, sagte der Künstlerische Leiter Robert Sturm in Wuppertal. Derzeit sei die Compagnie noch in der «Phase der Planung und abschließenden Besprechungen».

International sind Vorstellungen des weltberühmten Tanztheaters gefragt wie nie zuvor. Bis zum Sommer hat die Compagnie zwölf Vorstellungen in Paris sowie zehn unterschiedliche Bausch-Produktionen im kulturellen Beiprogramm der Olympischen Spiele in London auf dem Plan. Erstmals tritt das Tanztheater im kommenden Jahr im Moskauer Bolschoi-Theater auf.

Tanztheater Wuppertal