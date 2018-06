Wien (SID) - Der Österreicher Martin Koch setzt seine Skisprung-Karriere trotz gesundheitlicher Probleme fort. "Im letzten Monat ist mir klar geworden, dass ich noch nicht in Pension gehen will. Meinem Kreuz geht es wieder besser und fürs Büro bin ich einfach noch zu jung", teilte der 30-Jährige auf seiner Facebook-Seite mit. Koch gilt als einer der besten Skiflieger im Weltcup-Zirkus, im Februar holte er bei der WM in Vikersund Gold mit der Mannschaft und Bronze im Einzel. 2006 in Turin war Koch mit den ÖSV-Adlern Olympiasieger geworden.