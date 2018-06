Frankfurt (Oder) (dpa) - Der US-Solarkonzern First Solar zieht sich nach einem Bericht der «Märkischen Oderzeitung» komplett aus Deutschland zurück. Im Herbst solle das Werk in Frankfurt (Oder) mit 1200 Beschäftigten aufgegeben werden, schreibt die Zeitung.

Der Leiter Öffentlichkeitsarbeit Europa, Brandon Mitchener, wollte das auf Anfrage von dpa am Dienstag nicht dementieren. Er kündigte für den Nachmittag eine Pressemitteilung und eine Pressekonferenz in Berlin an. Seit 1. März sind die Mitarbeiter in Frankfurt (Oder) aufgrund der schwierigen Situation in der Branche in Kurzarbeit. Auch der Standort Mainz des Konzerns soll der Zeitung zufolge aufgegeben werden.

First Solar