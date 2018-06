Brüssel (dpa) - Am zweiten Tag seines Besuchs in Brüssel ist Bundespräsident Joachim Gauck mit EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso zusammengekommen. Bei dem Antrittsbesuch ging es um aktuelle europapolitische Fragen und die Euro-Krise. Das teilte Barrosos Büro mit. Am Nachmittag reist Gauck weiter zum Europaparlament in Straßburg. Dort wird er von Parlamentspräsident Martin Schulz offiziell empfangen. Es ist Gaucks zweite Auslandsreise als deutsches Staatsoberhaupt.

