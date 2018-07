Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will deutschen Soldaten beim Kampf gegen Piraten am Horn von Afrika deutlich mehr Freiraum einräumen. Künftig sollen auch Lufteinsätze gegen die Freibeuter an Land erlaubt sein. Das geht aus dem neuen Mandatstext hervor, den das Kabinett morgen beschließen will und über den «Spiegel Online» vorab berichtete. Damit sollen Hubschrauber-Einsätze an der somalischen Küste gegen Piratenbanden, deren Tanklager oder Funkstationen bis zwei Kilometer landeinwärts ermöglicht werden. Das bisherige Mandat des Bundestags erlaubt nur Einsätze auf See.

