Berlin (dpa) - Die Kritik an der Gratis-Koran-Aktion der Salafisten wird auch von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich geteilt. Religion dürfe nicht für ideologische Machtansprüche missbraucht werden, sagte der CSU-Politiker der «Bild»-Zeitung. In der heftig umstrittenen PR-Aktion wollen die Islamisten bis Mai deutschlandweit 25 Millionen Koran-Bücher verteilen. Der Verfassungsschutz beobachtet deswegen die Salafisten. Die Organisation hatte am Wochenende in mehreren Städten im Bundesgebiet kostenlos Koran-Exemplare verteilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.