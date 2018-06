Brasilia (SID) - Die zweimaligen Europameisterinnen Sara Goller und Laura Ludwig haben beim Auftakt der Beachvolleyball-Weltserie in Brasilia die dritte Runde erreicht. Die Berlinerinnen gewannen in der brasilianischen Hauptstadt ihr Auftaktmatch gegen Anastasia Wasina/Anna Wosakowa aus Russland 2:1 (21:16, 24:26, 15:9), in Runde zwei folgte gegen die Mexikanerinnen Bibiana Candelas/Mayra Garcia ein souveränes 2:0 (21:15, 21:13). Am Mittwoch trifft das beste deutsche Duo auf die topgesetzten zweimaligen Olympiasiegerinnen Misty May-Treanor/Kerri Walsh aus den USA.

Die Chance auf den Einzug in die dritte Runde haben noch Katrin Holtwick/Ilka Semmler (Essen) und Karla Borger/Britta Büthe (Villingen/Stuttgart). Holtwick/Semmler unterlagen nach einem 2:0 (24:22, 21:16)-Auftaktsieg gegen die Amerikanerinnen Lauren Fendrick/Brooke Hanson im zweiten Duell 0:2 (14:21, 13:21) gegen die an Nummer vier gesetzten Talita/Antonelli (Brasilien). Gegner in der Hoffnungsrunde ist am Freitag die Schweizer Paarung Simone Kuhn/Nadine Zuhmkehr.

Die Universiade-Siegerinnen Borger/Büthe verloren ihr erstes Hauptrunden-Match gegen Heather Bansley/Elizabeth Maloney (Kanada) mit 0:2 (19:21, 19:21), setzten sich aber in der Hoffnungsrunde gegen die Britinnen Lucy Boulton/Denise Johns 2:1 (21:19, 21:16, 15:12) durch. Um den Einzug in Runde drei geht es gegen die Brasilianerinnen Vieira/Lili.

Bereits ausgeschieden sind Geeske Banck/Julia Sude (Kiel/Hamburg) nach einem 0:2 (16:21, 17:21) gegen die Spanierinnen Liliana Fernández/Elsa Baquerizo und einem 1:2 (22:20, 18:21, 13:15) in der Trostrunde gegen Satoko Urata/Takemi Nishibori aus Japan.